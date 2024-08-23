Никонов Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти22.05.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 28.03.1877
Рождение ребёнка
Около ?.08.1889
Сын: Никонов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.05.1913
Похороны
24.05.1913