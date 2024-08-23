Никонов Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонов Фёдор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

22.05.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1860 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 28.03.1877

Жена: Никонова Феодосья Корниловна

Рождение ребёнка
Около ?.08.1889

Сын: Никонов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.05.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
24.05.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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