Никонов Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.08.1889
Дата смертиОколо 09.07.1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1889
Отец: Никонов Фёдор Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1909
Жена: Никонова Ксения Фроловна
Рождение ребёнка
16.07.1910
Сын: Никонов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна
Рождение ребёнка
18.01.1915
Сын: Никонов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна
Рождение ребёнка
26.01.1918
Сын: Никонов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна
Рождение ребёнка
18.12.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна
Бракосочетание
Между 1921 и 1924
Жена: Никонова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никонова Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 09.07.1924