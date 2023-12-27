Никонов Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконов Александр Фёдорович

Никонов Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.08.1889

Дата смерти

Около 09.07.1924

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.
Около 1894 г.р.

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1889

Отец: Никонов Фёдор Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1909

Жена: Никонова Ксения Фроловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1910

Сын: Никонов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1915

Сын: Никонов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1918

Сын: Никонов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 1921 и 1924

Жена: Никонова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова Ксения Фроловна

Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 09.07.1924
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close