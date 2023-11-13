Никонова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1921 и 1924

Муж: Никонов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1924
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