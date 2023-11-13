Никонова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1921 и 1924
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1924