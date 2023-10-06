Захарова Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Галина Петровна

Захарова Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.59

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.59

Отец: Петр

Мать: Чернегова Вера

Рождение ребёнка
27.05.1984

Дочь: Захарова Оксана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.05.1986

Дочь: Захарова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
03.06.2000

Сын: Захаров Максим Владимирович

Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
03.06.2000

Дочь: Захарова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Константин Владимирович

Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Владимир Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close