Захарова Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.59
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.59
Отец: Петр
Мать: Чернегова Вера
Рождение ребёнка
27.05.1984
Дочь: Захарова Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
14.05.1986
Дочь: Захарова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
03.06.2000
Сын: Захаров Максим Владимирович
Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
03.06.2000
Дочь: Захарова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Константин Владимирович
Отец ребёнка: Захаров Владимир Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно