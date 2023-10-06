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Захаров Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1986

Дочь: Захарова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна

Рождение ребёнка
03.06.2000

Сын: Захаров Максим Владимирович

Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна

Рождение ребёнка
03.06.2000

Дочь: Захарова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Константин Владимирович

Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Галина Петровна

Смерть
Неизвестно
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