Захаров Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1986
Дочь: Захарова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна
Рождение ребёнка
03.06.2000
Сын: Захаров Максим Владимирович
Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна
Рождение ребёнка
03.06.2000
Дочь: Захарова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Константин Владимирович
Мать ребёнка: Захарова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Галина Петровна
Смерть
Неизвестно