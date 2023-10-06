Захаров Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Константин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Владимир Юрьевич

Мать: Захарова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Захарова Надежда Генадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Алиса Константиновна

Мать ребёнка: Захарова Надежда Генадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Надежда Генадьевна

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