Наговицын Никонор Егорович
Место рождения
Дата рождения18.07.1842
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1842
Бракосочетание
17.02.1861 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1871 ст.
Дочь: Наталия Никоноровна
Мать ребёнка: Наговицына Параскева Диомидовна
Рождение ребёнка
05.04.1875 ст.
Дочь: Наговицына Ирина Никоноровна
Мать ребёнка: Наговицына Параскева Диомидовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1875