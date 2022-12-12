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Наговицын Никонор Егорович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.07.1842

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1842

Отец: Наговицын Егор Иванович

Мать: Наговицына Анисия Митрофановна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.02.1861 ст.

Жена: Наговицына Параскева Диомидовна

Рождение ребёнка
13.08.1871 ст.

Дочь: Наталия Никоноровна

Мать ребёнка: Наговицына Параскева Диомидовна

Рождение ребёнка
05.04.1875 ст.

Дочь: Наговицына Ирина Никоноровна

Мать ребёнка: Наговицына Параскева Диомидовна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1875
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