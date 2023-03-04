Наговицына (Погудина) Параскева Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Погудина) Параскева Диомидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Пономарёвская
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.02.1861 ст.

Муж: Наговицын Никонор Егорович

Рождение ребёнка
13.08.1871 ст.

Дочь: (Наговицына) Наталия Никоноровна

Отец ребёнка: Наговицын Никонор Егорович

Рождение ребёнка
05.04.1875 ст.

Дочь: Наговицына (Наговицына) Ирина Никоноровна

Отец ребёнка: Наговицын Никонор Егорович

Смерть
Неизвестно

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