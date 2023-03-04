Наговицына (Погудина) Параскева Диомидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Пономарёвская
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.02.1861 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1871 ст.
Дочь: (Наговицына) Наталия Никоноровна
Отец ребёнка: Наговицын Никонор Егорович
Рождение ребёнка
05.04.1875 ст.
Дочь: Наговицына (Наговицына) Ирина Никоноровна
Отец ребёнка: Наговицын Никонор Егорович
Смерть
Неизвестно