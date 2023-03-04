Наговицына Анисия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1839 ст.
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених ? невеста 19 лет из деревни Нолинской дочь Митрофана Павлова поруч. по женеху Казённого Ведомства крест. Нолинского ? дер. Поповской Климонт Александрович Бычков, ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1841 ст.
Дочь: Наговицына (Наговицына) Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1842
Сын: Наговицын Никонор Егорович
Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1844
Дочь: Наговицына (Наговицына) Параскева Егорова
Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович
Смерть
После 1844