Наговицына Анисия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына Анисия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1839 ст.

Муж: Наговицын Егор Иванович

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених ? невеста 19 лет из деревни Нолинской дочь Митрофана Павлова поруч. по женеху Казённого Ведомства крест. Нолинского ? дер. Поповской Климонт Александрович Бычков, ... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1841 ст.

Дочь: Наговицына (Наговицына) Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1842

Сын: Наговицын Никонор Егорович

Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1844

Дочь: Наговицына (Наговицына) Параскева Егорова

Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович

Смерть
После 1844

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