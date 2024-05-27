Бондырева Стефанида Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Бондырев Николай
Рождение ребёнка
01.03.1898 ст.
Дочь: Бондырева Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Бондырев Николай
Смерть
Неизвестно