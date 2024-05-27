Бондырева Стефанида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондырева Стефанида Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Бондырев Николай

Новолуговое, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1898 ст.

Дочь: Бондырева Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Бондырев Николай

Новолуговое, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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