Бондырева Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1898 ст.
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1898 ст.
Отец: Бондырев Николай
Бракосочетание
22.05.1917 ст.
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Опацкая Александра Михайловна
Отец ребёнка: Опацкий Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
05.02.1922
Дочь: Опацкая Нина Михайловна
Отец ребёнка: Опацкий Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Опацкая Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Опацкий Михаил Васильевич
Смерть
1955