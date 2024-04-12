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Бондырева Евдокия Николаевна

Место рождения

Новолуговое, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.03.1898 ст.

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1898 ст.

Отец: Бондырев Николай

Мать: Бондырева Стефанида Максимовна

Новолуговое, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
22.05.1917 ст.

Муж: Опацкий Михаил Васильевич

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Опацкая Александра Михайловна

Отец ребёнка: Опацкий Михаил Васильевич

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.02.1922

Дочь: Опацкая Нина Михайловна

Отец ребёнка: Опацкий Михаил Васильевич

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Опацкая Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Опацкий Михаил Васильевич

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Смерть
1955
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