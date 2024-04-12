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Опацкий Михаил Васильевич

Место рождения

Борисов, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Опацкий Василий

Мать: не указана

Борисов, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
1913 ст.

Жена: Опацкая Параскева Романова

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Развод
1915 ст.

Жена: Опацкая Параскева Романова

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
22.05.1917 ст.

Жена: Бондырева Евдокия Николаевна

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Опацкая Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бондырева Евдокия Николаевна

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.02.1922

Дочь: Опацкая Нина Михайловна

Мать ребёнка: Бондырева Евдокия Николаевна

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Опацкая Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Бондырева Евдокия Николаевна

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Смерть
1925
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