Опацкий Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: Опацкий Василий
Бракосочетание
1913 ст.
Развод
1915 ст.
Бракосочетание
22.05.1917 ст.
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Опацкая Александра Михайловна
Мать ребёнка: Бондырева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1922
Дочь: Опацкая Нина Михайловна
Мать ребёнка: Бондырева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Опацкая Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Бондырева Евдокия Николаевна
Смерть
1925