Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна

Место рождения

Новолуговое, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

18.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Бондырев Николай

Мать: Бондырева Стефанида Максимовна

Новолуговое, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
05.10.1914 ст.

Муж: Резунов Павел Иванович

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.

Дочь: Резунова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Резунов Павел Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.

Сын: Резунов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Резунов Павел Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1917 ст.

Сын: Резунов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Резунов Павел Иванович

Смерть
18.12.1961
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область

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