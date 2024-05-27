Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти18.12.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Бондырев Николай
Бракосочетание
05.10.1914 ст.
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.
Дочь: Резунова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Резунов Павел Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.
Отец ребёнка: Резунов Павел Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1917 ст.
Сын: Резунов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Резунов Павел Иванович
Смерть
18.12.1961
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область