Литовченко (Кокина) Юлия Борисовна
Место рожденияАлма-Ата, Казахстан
Дата рождения12.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1993
Отец: Кокин Борис Иванович
Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
19.01.2013
Аксу, Павлодарская область, Казахстан
Рождение ребёнка
07.08.2013
Дочь: Литовченко Арина Артёмовна
Отец ребёнка: Литовченко Артём Олегович
Аксу, Павлодарская область, Казахстан