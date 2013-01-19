Литовченко (Кокина) Юлия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовченко (Кокина) Юлия Борисовна

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Место рождения

Алма-Ата, Казахстан

Дата рождения

12.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1993

Отец: Кокин Борис Иванович

Мать: Кокина Наталья Владимировна

Алма-Ата, Казахстан
Бракосочетание
19.01.2013

Муж: Литовченко Артём Олегович

Аксу, Павлодарская область, Казахстан
Рождение ребёнка
07.08.2013

Дочь: Литовченко Арина Артёмовна

Отец ребёнка: Литовченко Артём Олегович

Аксу, Павлодарская область, Казахстан
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