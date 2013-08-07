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Литовченко Арина Артёмовна
Литовченко Арина Артёмовна
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Место рождения
Аксу
Дата рождения
07.08.2013
Пол
Женский
Отец
Литовченко Артём Олегович
1992 г.р.
Мать
Литовченко (Кокина) Юлия Борисовна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2013
Отец:
Литовченко Артём Олегович
Мать:
Литовченко Юлия Борисовна
Аксу
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