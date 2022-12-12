Панченкова (Толкачева) Татьяна Савельевна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Панченков Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Панченкова Устинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Панченков Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Панченкова Феврония Дмитриевна
Отец ребёнка: Панченков Дмитрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно