Панченкова (Толкачева) Татьяна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченкова (Толкачева) Татьяна Савельевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Толкачев Савелий Герасимович

Мать: Толкачева Евдокия Григорьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Панченков Дмитрий Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Панченкова Устинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Панченков Дмитрий Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Панченкова Феврония Дмитриевна

Отец ребёнка: Панченков Дмитрий Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панченков Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно
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