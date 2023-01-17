Катова-Мухина (Панченкова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катова-Мухина (Панченкова) Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Панченков Дмитрий Павлович

Мать: Панченкова Татьяна Савельевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Катов-Мухин Степан Захарович

Отец ребёнка: Катов-Мухин Захар Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Катов-Мухин Никита Захарович

Отец ребёнка: Катов-Мухин Захар Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Катов-Мухин Трифон Захарович

Отец ребёнка: Катов-Мухин Захар Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Катова-Мухина Матрена Захаровна

Отец ребёнка: Катов-Мухин Захар Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катов-Мухин Захар Михайлович

Смерть
Неизвестно
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