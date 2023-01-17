Катова-Мухина (Панченкова) Пелагея Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1787
Сын: Катов-Мухин Степан Захарович
Отец ребёнка: Катов-Мухин Захар Михайлович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Катов-Мухин Никита Захарович
Отец ребёнка: Катов-Мухин Захар Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Катов-Мухин Трифон Захарович
Отец ребёнка: Катов-Мухин Захар Михайлович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Катова-Мухина Матрена Захаровна
Отец ребёнка: Катов-Мухин Захар Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно