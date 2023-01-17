Толкачева Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Толкачев Савелий Герасимович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Панченкова Татьяна Савельевна
Отец ребёнка: Толкачев Савелий Герасимович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Толкачев Потап Савельевич
Отец ребёнка: Толкачев Савелий Герасимович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Толкачев Терентий Савельевич
Отец ребёнка: Толкачев Савелий Герасимович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Толкачев Василий Савельевич
Отец ребёнка: Толкачев Савелий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792