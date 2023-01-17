Толкачева Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Толкачев Изот Савельевич

Отец ребёнка: Толкачев Савелий Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Панченкова Татьяна Савельевна

Отец ребёнка: Толкачев Савелий Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Толкачев Потап Савельевич

Отец ребёнка: Толкачев Савелий Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Толкачев Терентий Савельевич

Отец ребёнка: Толкачев Савелий Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Толкачев Василий Савельевич

Отец ребёнка: Толкачев Савелий Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Савелий Герасимович

Смерть
1792
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