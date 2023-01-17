Панченков Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Панченкова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Панченкова Устинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Панченкова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Панченкова Феврония Дмитриевна
Мать ребёнка: Панченкова Татьяна Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно