Панченков Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченков Дмитрий Павлович

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Катова-Мухина Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Панченкова Татьяна Савельевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Панченкова Устинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Панченкова Татьяна Савельевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Панченкова Феврония Дмитриевна

Мать ребёнка: Панченкова Татьяна Савельевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панченкова Татьяна Савельевна

Смерть
Неизвестно
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