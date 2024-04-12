Пелагея Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Филипп Николаев
Мать: Параскева Григорьева
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 12 лет.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Бракосочетание
14.02.1832 ст.
Муж: Родион Степанов
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручители: Варфоломей Федотов, Гаврила Федоров, Антон Петров и Терентий Филиппов.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
11.04.1840 ст.
Сын: Ирина Родионовна
Отец ребёнка: Родион Степанов
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
04.08.1841 ст.
Сын: Максим Родионович
Отец ребёнка: Родион Степанов
Рождение ребёнка
13.02.1843 ст.
Дочь: Агафья Родионовна
Отец ребёнка: Родион Степанов
Рождение ребёнка
25.01.1845 ст.
Сын: Семен Родионович
Отец ребёнка: Родион Степанов
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862 года.
Смерть
Неизвестно