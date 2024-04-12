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Пелагея Филипповна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Филипп Николаев

Мать: Параскева Григорьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 12 лет.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
14.02.1832 ст.

Муж: Родион Степанов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручители: Варфоломей Федотов, Гаврила Федоров, Антон Петров и Терентий Филиппов.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
11.04.1840 ст.

Сын: Ирина Родионовна

Отец ребёнка: Родион Степанов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
04.08.1841 ст.

Сын: Максим Родионович

Отец ребёнка: Родион Степанов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.02.1843 ст.

Дочь: Агафья Родионовна

Отец ребёнка: Родион Степанов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.01.1845 ст.

Сын: Семен Родионович

Отец ребёнка: Родион Степанов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1861

Муж: не указан

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862 года.
Смерть
Неизвестно
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