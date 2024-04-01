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Васильева Сигклитикия Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Георгий Давидов

Мать: Выходцева Варвара Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Григорий Казак Выс. Камышловского Иванов

Рождение ребёнка
26.02.1889

Дочь: Буторина (Васильева) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Казак Выс. Камышловского Иванов

Рождение ребёнка
13.01.1891

Дочь: (Васильева) Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Васильев Григорий Казак Выс. Камышловского Иванов

Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Васильев Максим Григорьев

Отец ребёнка: Васильев Григорий Казак Выс. Камышловского Иванов

Рождение ребёнка
07.06.1898

Сын: Васильев Федор Григорьев

Отец ребёнка: Васильев Григорий Казак Выс. Камышловского Иванов

Рождение ребёнка
06.10.1903

Дочь: (Васильева) Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Васильев Григорий Казак Выс. Камышловского Иванов

Смерть
Неизвестно

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