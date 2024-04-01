Васильева Сигклитикия Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1889
Рождение ребёнка
13.01.1891
Дочь: (Васильева) Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Васильев Григорий Казак Выс. Камышловского Иванов
Рождение ребёнка
12.08.1895
Сын: Васильев Максим Григорьев
Отец ребёнка: Васильев Григорий Казак Выс. Камышловского Иванов
Рождение ребёнка
07.06.1898
Отец ребёнка: Васильев Григорий Казак Выс. Камышловского Иванов
Рождение ребёнка
06.10.1903
Дочь: (Васильева) Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Васильев Григорий Казак Выс. Камышловского Иванов
Смерть
Неизвестно