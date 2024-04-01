Выходцева Варвара Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Выходцева) Ефросинья Георгиева
Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Сигклитикия Георгиева
Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1872
Дочь: (Выходцева) Марфа Георгиева
Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов
Рождение ребёнка
16.07.1874
Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Федорова (Выходцева) Зиновья Георгиева
Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: (Выходцева) Дарья Георгиева
Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов
Смерть
Неизвестно