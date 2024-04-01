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Выходцева Варвара Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Выходцева) Ефросинья Георгиева

Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Сигклитикия Георгиева

Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Георгий Давидов

Рождение ребёнка
02.09.1872

Дочь: (Выходцева) Марфа Георгиева

Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов

Рождение ребёнка
16.07.1874

Сын: Выходцев Илья Георгиев

Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Федорова (Выходцева) Зиновья Георгиева

Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: (Выходцева) Дарья Георгиева

Отец ребёнка: Выходцев Георгий Давидов

Смерть
Неизвестно

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