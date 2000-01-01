Панарина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1908
Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Егоровна
Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич
Смерть
Неизвестно