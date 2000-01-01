Панарина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1908

Сын: Панарин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Егор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панарин Николай Егорович

Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Егоровна

Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Панарин Егор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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