Панарин Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарин Михаил Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1908

Дата смерти

21.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1908

Отец: Панарин Егор Николаевич

Мать: Панарина Анна

Рождение ребёнка
23.07.1933

Дочь: Пушкарева Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Панарина Антанида Ивановна

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.09.1950

Дочь: Баклыкова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Панарина Антанида Ивановна

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина Антанида Ивановна

Смерть
21.11.1979
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
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