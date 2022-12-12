Панарин Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1908
Дата смерти21.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1908
Отец: Панарин Егор Николаевич
Мать: Панарина Анна
Рождение ребёнка
23.07.1933
Дочь: Пушкарева Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Панарина Антанида Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1950
Дочь: Баклыкова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Панарина Антанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1979