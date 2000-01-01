(Панарина) Клавдия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панарина) Клавдия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панарин Егор Николаевич

Мать: Панарина Анна

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