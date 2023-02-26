Прохор
Место рожденияд.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домника Прохорова
Мать ребёнка: ?
д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Прохорова
Мать ребёнка: ?
д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Александр Прохоров
Мать ребёнка: ?
д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно