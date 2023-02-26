Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Александр Прохоров
Александр Прохоров
Написать автору
Древо
Место рождения
д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения
До 1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Прохор
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец:
Прохор
Мать:
?
д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1873
унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия