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Александра Прохорова

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Место рождения

д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1848

Дата смерти

09.08.1874

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Прохор

Мать: ?

д.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1873

Муж: Кириак Самуйлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
09.08.1874
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
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