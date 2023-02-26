Александра Прохорова
Место рожденияд.Новики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1848
Дата смерти09.08.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1873
Муж: Кириак Самуйлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
09.08.1874
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов