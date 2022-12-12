Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Барышев Антоний Анисимов

Рождение ребёнка
23.06.1911

Дочь: Агриппина Антоновна

Отец ребёнка: Барышев Антоний Анисимов

Нижнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Лидия Антоновна

Отец ребёнка: Барышев Антоний Анисимов

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Антоний Анисимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юстина Антонова

Отец ребёнка: Барышев Антоний Анисимов

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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