Мария Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Барышев Антоний Анисимов
Рождение ребёнка
23.06.1911
Дочь: Агриппина Антоновна
Отец ребёнка: Барышев Антоний Анисимов
Нижнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Лидия Антоновна
Отец ребёнка: Барышев Антоний Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юстина Антонова
Отец ребёнка: Барышев Антоний Анисимов
Смерть
Неизвестно