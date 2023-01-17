Барышев Антоний Анисимов
Место рождения
Дата рождения14.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878
Отец: Барышев Анисим Иванов
Мать: Варвара Гаврилова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Мария Максимова
Рождение ребёнка
23.06.1911
Дочь: Агриппина Антоновна
Мать ребёнка: Мария Максимова
Нижнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Лидия Антоновна
Мать ребёнка: Мария Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юстина Антонова
Мать ребёнка: Мария Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Максимова
Смерть
Неизвестно