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Барышев Антоний Анисимов

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Место рождения

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878

Отец: Барышев Анисим Иванов

Мать: Варвара Гаврилова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Мария Максимова

Рождение ребёнка
23.06.1911

Дочь: Агриппина Антоновна

Мать ребёнка: Мария Максимова

Нижнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Лидия Антоновна

Мать ребёнка: Мария Максимова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юстина Антонова

Мать ребёнка: Мария Максимова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Максимова

Смерть
Неизвестно
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