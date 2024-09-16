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Туловский Фома Дмитриевич

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.10.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1874 ст.

Отец: Туловский Дмитрий Васильевич

Мать: Туловская Прасковья Аверьяновна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.02.1900 ст.

Жена: Туловская (Сорокина) Прасковья Афанасьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.01.1913 ст.

Дочь: Туловская Анна Фомична

Мать ребёнка: Туловская (Сорокина) Прасковья Афанасьевна

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.03.1918 ст.

Дочь: Туловская Александра Фомична

Мать ребёнка: Туловская (Сорокина) Прасковья Афанасьевна

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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