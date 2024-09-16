Туловский Фома Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1874 ст.
Бракосочетание
11.02.1900 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.01.1913 ст.
Дочь: Туловская Анна Фомична
Мать ребёнка: Туловская (Сорокина) Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
06.03.1918 ст.
Дочь: Туловская Александра Фомична
Мать ребёнка: Туловская (Сорокина) Прасковья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно