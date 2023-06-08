Туловская Прасковья Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти10.11.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1871 ст.
Дочь: Туловская Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1872 ст.
Сын: Туловский Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1874 ст.
Сын: Туловский Фома Дмитриевич
Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1879 ст.
Дочь: Туловская Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1881 ст.
Сын: Туловский Артемий Дмитриевич
Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1883 ст.
Дочь: Туловская Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
26.11.1884 ст.
Сын: Туловский Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1888 ст.