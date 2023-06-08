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Туловская Прасковья Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

10.11.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1871 ст.

Дочь: Туловская Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1872 ст.

Сын: Туловский Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1874 ст.

Сын: Туловский Фома Дмитриевич

Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.10.1879 ст.

Дочь: Туловская Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1881 ст.

Сын: Туловский Артемий Дмитриевич

Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1883 ст.

Дочь: Туловская Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1884 ст.

Сын: Туловский Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Туловский Дмитрий Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туловский Дмитрий Васильевич

Смерть
10.11.1888 ст.
Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область