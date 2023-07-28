Туловский Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1870 ст.
Кубок, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1871 ст.
Дочь: Туловская Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна
Рождение ребёнка
23.12.1872 ст.
Сын: Туловский Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна
Рождение ребёнка
01.10.1874 ст.
Сын: Туловский Фома Дмитриевич
Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна
Рождение ребёнка
23.10.1879 ст.
Дочь: Туловская Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна
Рождение ребёнка
19.10.1881 ст.
Сын: Туловский Артемий Дмитриевич
Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна
Рождение ребёнка
11.11.1883 ст.
Дочь: Туловская Фёкла Дмитриевна
Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна
Рождение ребёнка
26.11.1884 ст.
Сын: Туловский Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна
Смерть
Неизвестно