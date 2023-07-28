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Туловский Дмитрий Васильевич

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1870 ст.

Жена: Туловская Прасковья Аверьяновна

Кубок, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1871 ст.

Дочь: Туловская Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1872 ст.

Сын: Туловский Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1874 ст.

Сын: Туловский Фома Дмитриевич

Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.10.1879 ст.

Дочь: Туловская Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1881 ст.

Сын: Туловский Артемий Дмитриевич

Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1883 ст.

Дочь: Туловская Фёкла Дмитриевна

Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1884 ст.

Сын: Туловский Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Туловская Прасковья Аверьяновна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно