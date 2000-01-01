Смирнов Михей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Смирнов Владимир Михеевич
Мать ребёнка: Смирнова Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михеевна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно