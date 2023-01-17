Смирнова (Шельпякова) Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Шельпякова) Анна Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шельпяков Спиридон Николаевич

Мать: Шельпякова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Смирнов Владимир Михеевич

Отец ребёнка: Смирнов Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михеевна

Отец ребёнка: Смирнов Михей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михей

Смерть
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область
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