Смирнова (Шельпякова) Анна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Смирнов Владимир Михеевич
Отец ребёнка: Смирнов Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михеевна
Отец ребёнка: Смирнов Михей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Михей
Смерть
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область