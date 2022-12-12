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Рычков Александр Николаевич

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Место рождения

Поляковка, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.07.1936

Дата смерти

09.12.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1941 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
30.07.1936

Отец: Рычков Николай

Мать: Рычкова ?

Поляковка, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1960

Жена: Рычкова Тамара Александровна

Место бракосочетания - Николаевский с/с Усть-Камчатского района Камчатской области
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
11.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Тамара Александровна

Златоруновск, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
До 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Тамара Александровна

Смерть
09.12.1981
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
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