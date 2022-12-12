Рычков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1936
Дата смерти09.12.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1936
Отец: Рычков Николай
Мать: Рычкова ?
Бракосочетание
02.02.1960
Место бракосочетания - Николаевский с/с Усть-Камчатского района Камчатской области
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
11.08.1964
Златоруновск, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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Рождение ребёнка
До 1964
Рождение ребёнка
1967
Рождение ребёнка
1971
Смерть
09.12.1981
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край