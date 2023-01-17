Рычков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1936
Сын: Рычков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рычкова ?
Поляковка, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Между 1941 и 1946
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Рычкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычкова ?
Смерть
Около 1941