Рычков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1936

Сын: Рычков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рычкова ?

Поляковка, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Между 1941 и 1946

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Рычкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова ?

Смерть
Около 1941
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