Домолазов Александр Домолазов 23.10.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домолазов Александр Домолазов

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Место рождения

Губаха, город Губаха, Пермский край

Дата рождения

23.10.1956

Дата смерти

19.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1956

Отец: Домолазов Михаил Алексеевич

Мать: Домолазова (Карпова) Нина Петровна

Губаха, город Губаха, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым
Смерть
19.04.2021
Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым

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