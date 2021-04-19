Домолазов Александр Домолазов
Место рождения
Дата рождения23.10.1956
Дата смерти19.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.04.2021