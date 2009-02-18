Домолазова (Карпова) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти18.02.2009
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Карпов Петр Карпов
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домолазов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
23.10.1956
Сын: Домолазов Александр Домолазов
Отец ребёнка: Домолазов Михаил Алексеевич
Смерть
18.02.2009
Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым