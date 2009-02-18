Домолазова (Карпова) Нина Петровна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домолазова (Карпова) Нина Петровна

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Место рождения

Губаха, город Губаха, Пермский край

Дата рождения

1928

Дата смерти

18.02.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Карпов Петр Карпов

Мать: ?

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
01.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домолазов Михаил Алексеевич

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
23.10.1956

Сын: Домолазов Александр Домолазов

Отец ребёнка: Домолазов Михаил Алексеевич

Губаха, город Губаха, Пермский край
Смерть
18.02.2009
Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым

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