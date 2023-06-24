Анушенко Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анушенко Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субач Александр Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1997

Сын: Субач Константин Александрович

Отец ребёнка: Субач Александр Петрович

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