Анушенко Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Субач Александр Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1997
Сын: Субач Константин Александрович
Отец ребёнка: Субач Александр Петрович