Субач Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субач Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1965

Дата смерти

25.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1997

Сын: Субач Константин Александрович

Мать ребёнка: Анушенко Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анушенко Валентина Викторовна

Смерть
25.02.2011
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