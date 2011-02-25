Субач Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1965
Дата смерти25.02.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1997
Сын: Субач Константин Александрович
Мать ребёнка: Анушенко Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анушенко Валентина Викторовна
Смерть
25.02.2011