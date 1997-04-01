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Субач Константин Александрович
Субач Константин Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1997
Пол
Мужской
Отец
Субач Александр Петрович
1965 г.р.
Мать
Анушенко Валентина Викторовна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1997
Отец:
Субач Александр Петрович
Мать:
Анушенко Валентина Викторовна
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