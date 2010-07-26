Бегашева (Мартыненко) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегашева (Мартыненко) Варвара Андреевна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1925

Дата смерти

26.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Мартыненко Андрей Прокопьевич

Мать: Мартыненко Марфа Ивановна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.08.1947

Дочь: Гредасова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Бегашев Николай Никифорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
1947
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.01.1949

Дочь: Гиндо Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Бегашев Николай Никифорович

Копейск, Копейский, Челябинская область
Место жительства
1949
Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегашев Николай Никифорович

Смерть
26.07.2010
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