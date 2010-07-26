Бегашева (Мартыненко) Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти26.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
27.08.1947
Дочь: Гредасова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Бегашев Николай Никифорович
Место жительства
1947
Рождение ребёнка
04.01.1949
Дочь: Гиндо Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Бегашев Николай Никифорович
Место жительства
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2010