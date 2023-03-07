Мартыненко (Очкасева) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Очкасева) Марфа Ивановна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

24.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1890 по 1920
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
02.11.1908

Муж: Мартыненко Андрей Прокопьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.12.1908

Сын: Мартыненко Данил Андреевич

Отец ребёнка: Мартыненко Андрей Прокопьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.04.1912

Сын: Мартыненко Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Мартыненко Андрей Прокопьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.12.1920

Дочь: Мартыненко Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Мартыненко Андрей Прокопьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бегашева Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Мартыненко Андрей Прокопьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
24.12.1960
Место жительства
До 1960
Копейск, Копейский, Челябинская область
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