Мартыненко (Очкасева) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти24.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1890 по 1920
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1908
Рождение ребёнка
16.12.1908
Сын: Мартыненко Данил Андреевич
Отец ребёнка: Мартыненко Андрей Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.04.1912
Сын: Мартыненко Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Мартыненко Андрей Прокопьевич
Рождение ребёнка
04.12.1920
Дочь: Мартыненко Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Мартыненко Андрей Прокопьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бегашева Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Мартыненко Андрей Прокопьевич
Смерть
24.12.1960
Место жительства
До 1960
Копейск, Копейский, Челябинская область