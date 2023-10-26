Новак (Приходько) Прасковья Феодуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новак (Приходько) Прасковья Феодуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

21.11.1895

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Приходько Феодул Павлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манжелевская (Новакова) Агрипина Калиникова

Отец ребёнка: Новак Каленик Гаврилов

Бракосочетание
05.04.1855

Муж: Новак Каленик Гаврилов

Яблуновка, Чернігівська область
второй брак
Рождение ребёнка
10.02.1865

Дочь: Коновал (Новак) Анна Калиниковна

Отец ребёнка: Новак Каленик Гаврилов

Ковтуновка, Чернігівська область
Смерть
21.11.1895
Причина смерти: от старости

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