Новак (Приходько) Прасковья Феодуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти21.11.1895
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Приходько Феодул Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манжелевская (Новакова) Агрипина Калиникова
Отец ребёнка: Новак Каленик Гаврилов
Бракосочетание
05.04.1855
Яблуновка, Чернігівська область
второй брак
Рождение ребёнка
10.02.1865
Дочь: Коновал (Новак) Анна Калиниковна
Отец ребёнка: Новак Каленик Гаврилов
Ковтуновка, Чернігівська область
Смерть
21.11.1895
Причина смерти: от старости