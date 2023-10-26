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Новак Каленик Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1826

Отец: Новак Гавриил Иванович

Мать: Новак (Лодошка) Ксения Евтихеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манжелевская (Новакова) Агрипина Калиникова

Мать ребёнка: Новак (Приходько) Прасковья Феодуловна

Бракосочетание
05.04.1855

Жена: Новак (Приходько) Прасковья Феодуловна

Яблуновка, Чернігівська область
второй брак
Рождение ребёнка
10.02.1865

Дочь: Коновал (Новак) Анна Калиниковна

Мать ребёнка: Новак (Приходько) Прасковья Феодуловна

Ковтуновка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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