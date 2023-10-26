Новак Каленик Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1826
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
05.04.1855
Яблуновка, Чернігівська область
второй брак
Рождение ребёнка
10.02.1865
Дочь: Коновал (Новак) Анна Калиниковна
Мать ребёнка: Новак (Приходько) Прасковья Феодуловна
Ковтуновка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно