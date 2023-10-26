Манжелевская (Новакова) Агрипина Калиникова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Менжелевская) Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Менжелевский Павел Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Менжелевский Галактион Павлович
Отец ребёнка: Менжелевский Павел Маркович
Бракосочетание
08.11.1887
Рождение ребёнка
28.10.1890
Дочь: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Менжелевский Павел Маркович
Смерть
Неизвестно