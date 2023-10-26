Манжелевская (Новакова) Агрипина Калиникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манжелевская (Новакова) Агрипина Калиникова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новак Каленик Гаврилов

Мать: Новак (Приходько) Прасковья Феодуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Менжелевская) Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Менжелевский Павел Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менжелевский Галактион Павлович

Отец ребёнка: Менжелевский Павел Маркович

Бракосочетание
08.11.1887

Муж: Менжелевский Павел Маркович

Яблуновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1890

Дочь: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Менжелевский Павел Маркович

Яблуновка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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