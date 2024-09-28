Летицкая (Верещагина) Антонина Алексеевна
Место рожденияСеменов
Дата рождения18.02.1883
Дата смерти11.07.1921
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Летицкая Галина Павловна
Отец ребёнка: Летицкий Павел Федорович
Рождение ребёнка
21.01.1908
Дочь: Аляркинская (Летицкая) Зоя Павловна
Отец ребёнка: Летицкий Павел Федорович
Рождение ребёнка
13.08.1909
Дочь: Соколова (Летицкая) Раиса Павловна
Отец ребёнка: Летицкий Павел Федорович
Рождение ребёнка
01.12.1914
Дочь: Летицкая Калерия Павловна
Отец ребёнка: Летицкий Павел Федорович
Смерть
11.07.1921
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область