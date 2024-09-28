Летицкая (Верещагина) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летицкая (Верещагина) Антонина Алексеевна

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Место рождения

Семенов

Дата рождения

18.02.1883

Дата смерти

11.07.1921

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1883

Отец: Верещагин Алексей Владимирович

Мать: Верещагина (Пластова) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летицкий Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
04.07.1907

Дочь: Летицкая Галина Павловна

Отец ребёнка: Летицкий Павел Федорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1908

Дочь: Аляркинская (Летицкая) Зоя Павловна

Отец ребёнка: Летицкий Павел Федорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.08.1909

Дочь: Соколова (Летицкая) Раиса Павловна

Отец ребёнка: Летицкий Павел Федорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1914

Дочь: Летицкая Калерия Павловна

Отец ребёнка: Летицкий Павел Федорович

Смерть
11.07.1921
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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