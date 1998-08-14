Летицкая Калерия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1914
Дата смерти14.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1938
Сын: Спирин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Спирин Василий Васильевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спирин Василий Васильевич
Смерть
14.08.1998