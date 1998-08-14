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Летицкая Калерия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1914

Дата смерти

14.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914

Отец: Летицкий Павел Федорович

Мать: Летицкая (Верещагина) Антонина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
27.05.1938

Сын: Спирин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Спирин Василий Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спирин Василий Васильевич

Смерть
14.08.1998

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