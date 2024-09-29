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Спирин Василий Васильевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

28.12.1912

Дата смерти

22.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1912

Отец: Спирин Василий Афанасьевич

Мать: Спирина (Гришина) Александра Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летицкая Калерия Павловна

Рождение ребёнка
27.05.1938

Сын: Спирин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Летицкая Калерия Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Летицкая Калерия Павловна

Смерть
22.03.1983
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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