Спирин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1912
Дата смерти22.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1938
Сын: Спирин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Летицкая Калерия Павловна
Рождение ребёнка
02.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Летицкая Калерия Павловна
Смерть
22.03.1983